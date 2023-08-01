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المغرب.. محامي رئيس فريق أولمبيك آسفي يستغرب عدم نيل موكله بسراحا مؤقتا

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المغرب.. محامي رئيس فريق أولمبيك آسفي يستغرب عدم نيل موكله بسراحا مؤقتا
Gettyimages.ru
المغرب
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أعرب محامي رئيس فريق أولمبيك آسفي المغربي محمد الحيداوي والمسجون حاليا على خلفية قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر، عن استغرابه من عدم تمتيع موكله بالسراح المؤقت.

وقال محامي الحيداوي في تصريحات إعلامية بعد انعقاد جلسة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، إن موكله له كافة ضمانات الحضور كونه نائبا برلمانيا ويملك ثالث أكبر شركة مصدرة للأسماك إلى الخارج ويبلغ رقم معاملاتها 22 مليارا، بالإضافة لكونه رئيسا لفريق كرة قدم.

وأضاف أن الحيداوي معروف بأعماله الاجتماعية في إقليم آسفي وله كل الضمانات الكافية لمتابعته في حالة سراح.

واعتبر محامي الحيداوي أن موجبات الاعتقال الاحتياطي في حق الحيداوي والتهم الموجهة له غير ثابتة في حقه.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي

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