السفارة: رئيس الأركان الجزائري في موسكو للقاء شويغو

أكدت السفارة الجزائرية في موسكو أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأفاد مصدر في السفارة الجزائرية لوكالة "تاس" أن شنقريحة موجود في موسكو منذ أمس الاثنين، وأنه من المتوقع عقد لقاء يجمعه مع شويغو.

وسبق أن قالت الدفاع الجزائرية في بيان لها أمس إن هذه الزيارة التي تندرج في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

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وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قام بزيارة دولة لروسيا في يونيو الماضي، شارك خلالها يوم 16 يونيو في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وحضر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن على رأس وفد الجزائر قمة "روسيا إفريقيا" التي عقدت في بطرسبورغ الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات