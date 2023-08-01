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قناة المنار: الجيش الإسرائيلي يفكك شباكا حديدية على الحدود مع لبنان

أخبار العالم العربي

قناة المنار: الجيش الإسرائيلي يفكك شباكا حديدية على الحدود مع لبنان
AFP
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يعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك الشباك الحديدي المحيط بموقع "العباد" عند حدود بلدة حولا اللبنانية، حسبما أفاد مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.

ونشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب على حسابه عبر "تويتر" صورا وكتب: "جيش العدو يفكك الشباك الحديدي المحيط بموقع "العباد" عند حدود بلدة حولا والذي يحيط بكامل الدشم الأمامية للموقع ويعطّل حركة الجنود بمواجهة المدنيين الذين يقومون بجولات قرب الموقع كل يوم".

المصدر: RT

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