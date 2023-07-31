متحدثا عن إرساء نظام عالمي جديد.. الرئيس التونسي يطلع على نتائج القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر يوم الاثنين بقصر قرطاج، وزير الخارجية نبيل عمار، حيث تناول اللقاء نتائج القمة الروسية الإفريقية إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمت على هامشها.

وجدد الرئيس تأكيد موقف تونس المتمسكة بثوابتها في سياستها الخارجية والمتشبثة في نفس الوقت بسيادتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها وموقفها من أجل إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلا لا ترتيب تفاضلي فيه للدول، لأنه كلما غاب العدل زاد الفقر واندلعت الحروب وتفاقم الإرهاب.

وأوضح قيس سعيد أن شعوب الدول التي توصف بأنها نامية كانت ولاتزال تعاني إلى اليوم من نظام عالمي سابق بلغ مداه وآن الأوان لأن تكون هذه الدول فاعلة على الصعيد الدولي.

وعبّر عن اعتزاز تونس بالاحترام الذي صارت تجده في كل المحافل الدولية نتيجة لمواقفها المبدئية القائمة على هذه المقاربة الجديدة.

كما تناول اللقاء الحركة الدبلوماسية والقنصلية وضرورة الإسراع بها حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم في أحسن الأوقات، وعلى ضرورة اعتماد مقاييس موضوعية في الاختيار حتى يمثل السفراء تونس أحسن تمثيل ويضعوا مصلحة تونس وسيادتها فوق كل اعتبار وحتى يحيط القناصل في الخارج بالجالية أفضل إحاطة ويقدمون لهم الخدمات المطلوبة في أفضل الظروف.

نتائج القمة الروسية الإفريقية والحركة الدبلوماسية والقنصلية، محور لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، السيّد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. #TnPRpic.twitter.com/1OBRyKfHaK — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 31, 2023

المصدر: RT