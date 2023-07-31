وزير دفاع حكومة صنعاء: التواجد غير المشروع في المياه الاقليمية اليمنية ستكون كلفته باهظة الثمن

قال وزير دفاع حكومة "أنصار الله" في صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن التواجد غير المشروع في المياه الاقليمية اليمنية ستكون كلفته باهظة الثمن.

وأضاف محمد العاطفي: "نؤكد ان البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب مجرى ملاحي يخدم العالم أجمع والتجارة الدولية وتأمينه يحظى باهتمام عالمي كبير".

وصرح بأن أي اتفاق يوقع مع أي دولة أو نظام بشأن أي تسهيلات عسكرية أو أمنية أو ترتيبات تمس السيادة الوطنية، تعتبر اتفاقيات مشبوهة وغير قانونية ولا تساوي الحبر الذي كتبت به.

وتابع قائلا: "ونحن ندرك هذه الأهمية وملتزمون بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم الملاحة ولن نحيد عنها قيد أنملة لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

وأكد اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والنطاق الحيوي والإستراتيجي للبحر العربي والمحيط الهندي، هي النطاق الجيوبولتيكي للقوات المسلحة اليمنية وللسياسة الدفاعية لليمن.

وفنّد وزير الدفاع الشائعات والدعايات التي تروّج لها عدة دول وخاصة إسرائيل بزعم تواجدهم في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب والجزر اليمنية لتأمينها من الإرهاب والقرصنة البحرية.

المصدر: موقع "26sep.net"