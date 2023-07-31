مصر.. باحث إسلامي يوجه رسالة لفنان مشهور سخر من موت نجل حسن يوسف غرقا

علق الكاتب والباحث الإسلامي المصري سعد الفقي على شماتة الممثل المصري المشهور، وجدي العربي، في غرق عبد الله نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي.

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وقال الفقي في تصريحات لـRT: "سلوك شائن وممقوت مايحدث عقب وفاة أحد الشخصيات العامة. الناس فريقان أحدهما يترحم ويدعو له بالمغفرة وهذا هو الأصل، والآخر يوجه له سيلا من الشتائم والسب".

وأشار الفقي إلى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقف في جنازة يهودي وقال أليست نفسا، أما صكوك الغفران التي يظن البعض أنه يمتلكها فهي وهم وخرافة، فالله وحده هو من يحاسب عباده ونحن جميعا فقراء إلى رحمته وغفرانه.

وتابع: "الشماتة في الأموات سلوك مريب ناجم عن اضطراب شخصي عند من ينتهجون ذلك ويبادرون بدخوله النار ورسم خريطة غريبه لحياته، وقد يحدث ذلك في مجتمع جاهلي حديث العهد بالأديان، ولكن في مصر بلد المآذن والأزهر الشريف فهذا أمر غريب وممقوت بعد الموت فلتخرس الألسنة وتتوقف عقارب الساعة أمام جلاله وهيبته".

وأشار الباحث المصري: "من منا يمتلك البرهان والدليل على كفر فلان وخروجه عن الملة ومن منا يمتلك صلاح فلان ودخوله الجنة خالدا فيها للأسف الأمر كله بيد الله . الفقهاء على مر الزمان والمكان كانوا يقولون عن مرتكب الكبيرة وما أدراك ماهي؟، أمره مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه هذا هو القول الفصل وبالتالي فالحديث عما بعد الموت افتئات على حق الله الذي يملك الغفران والعفو والمحاسبة ويملك السعاده في الدنيا والأخرة".

وأثار الممثل المصري المشهور، وجدي العربي، غضبا واسعا بسبب تعليقه على غرق عبد الله نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي.

وجدي نشر منشورا بدأه بجملة "لا أستطيع الشماتة"، وتبعها برسالة للفنان حسن يوسف ملقبا إياه بـ"أبيه حسن"، بطريقة اعتبرها كثيرون "شماتة" بشكل صريح في حدث جلل كالموت، إذ طالبه البعض بحذف المنشور، واتهمه متابع بقسوة القلب وأنه تغير، واعتبر آخر ما كتبه أمرا مشينا ويدخل في نطاق الحرمانية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم