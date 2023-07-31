الجزائر.. إطلاق نار على قاضي تحقيق داخل مكتبه والسلطات المختصة تكشف تفاصيل الواقعة

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم في الجزائر عن حادثة تعرض قاضي تحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.

وقال النائب العام في بيان إنه بتاريخ 30 يوليو 2023 حوالي الساعة الثالثة مساء، وأثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لاجراءات سماع المتهم "د. لخضر" أمين ضبط سابق بالمحكمة نفسها والمتابع من اجل قائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال صفة، قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق.

ونتج عن ذلك إصابة قاضي التحقيق على مستوى البطن، وبعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس.

وذكرت صحيفة "النهار" أنه تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الإستشفائية، حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية.

وعلى إثر هذه الحادثة تنقل وزير العدل حافظ الأختام إلى مستشفى مستغانم للإطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب، كما أمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس وإن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة.

كما أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من ثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية