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الدعم السريع: ضبط 3 أجانب تسللوا عبر حدود السودان

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الدعم السريع: ضبط 3 أجانب تسللوا عبر حدود السودان
Globallookpress
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أعلنت قوات الدعم السريع أن استخباراتها في قطاع غرب دارفور، تمكنت من ضبط 3 أجانب متسللين عبر الحدود في طريقهم إلى داخل البلاد دون اتباع الطرق والإجراءات الرسمية المتبعة.

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وأكدت قوات الدعم السريع في بيان، اليوم الاثنن، أنه تم التحفظ على الأجانب لسلامتهم إلى حين استكمال التحقيق لمعرفة ملابسات دخولهم من دون أذونات، ومخالفة إجراءات تنظيم دخول الأجانب واحترام سيادة السودان.

وتواصلت العمليات العسكرية بضراوة في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، في وقت أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد 15 يوما إضافيا.

المصدر: RT

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