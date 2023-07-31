ما قصة ضابط المرور والنائب العراقي الذي فصلته كتلته السياسية؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العراقي قبل أيام مقطع فيديو لامرأتين تعتديان بالضرب على ضابط مرور في منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد.

وأخذ الفيديو مساحة واسعة في الانتشار، بينما كان مدونون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن المعتديتين ومن هي السيارة التي أقلتهما بعد الاعتداء.

وجه مسؤول قاطع المرور في الحارثية كتابا رسميا إلى مدير مديرية المرور العامة بشأن الحادثة، وأشار في الكتاب إلى أن السيارة التي أقلت المعتديتين كانت للنائب في البرلمان العراقي بهاء النوري المنتمي لائتلاف دولة القانون.

سارع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إلى فتح تحقيق بالحادثة، ووجه بمحاسبة المقصرين إن كان الضابط أو المعتديتين عليه، وبعد التحقيقات تبين أن المرأتين اعتديتا على الضابط بالضرب.

بعد ذلك أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحقهما، لتعتقلهما قوة من وزارة الداخلية، بينما كرم وزير الداخلية الضابط ومنحه مكافأة مالية وقدما وظيفية.

ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه النائب الذي تستر على المرأتين، أعلن أنه فصل النوري من كتلته النيابية، وقدم شكره للضابط.

لم تعرف هوية المرأتين بالتأكيد حتى اللحظة، لكن صورا كثيرة انتشرت لإحداهن وقيل إنها "تمتلك مركز تجميل في بغداد".

المصدر: RT