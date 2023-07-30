بعد حادثة تهديد أثارت جدلا واسعا في العراق.. ائتلاف دولة القانون يصدر قرارا بشأن نائب في البرلمان

أعلن ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، فصل النائب بهاء النوري على خلفية شجار مع عناصر في المرور، أثار جدلا واسعا.

وذكر بيان لكتلة الائتلاف النيابية أن "قرار الفصل جاء على خلفية الحادث الأخير الذي حصل مع ضباط من شرطة المرور، كما أنها تتقدم بوافر الشكر إلى معالي السيد وزير الداخلية على حمايته لقوى الأمن الداخلي قادة ومراتب، وتكريمه لضباط المرور على أدائهم واجباتهم الوطنية وحرصهم على تطبيق القانون".

واعتدت امرأتان على ضابط برتبة رائد، في مديرية المرور العامة، ضمن منطقة الحارثية، بعد ارتكابهما مخالفة مرورية، حيث توعدت إحداهما الضابط باسم النائب بهاء النوري.

وعقب ذلك تعهدت كتلة ائتلاف دولة القانون بمحاسبة النائب بهاء النوري في حال ثبوت علاقته مع المرأتين.

المصدر: شفق نيوز