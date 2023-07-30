مدير مستشفى غريان التعليمي في ليبيا لـ RT: قتيل وجريحان في اشتباكات بمدينة غريان

قال مدير مستشفى غريان التعليمي في ليبيا خالد زويط في تصريح لـ RT يوم الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في اشتباكات وقعت بمدينة غريان شمال غربي البلاد.

ونقل موقع "المشهد الليبي" تصريحات مصدر محلي أكد من خلالها مقتل شاب جراء الاشتباكات الدائرة بين "قوة دعم الاستقرار" و"الغرفة المشتركة" قرب مصرف الجمهورية بمدينة غريان.

ووفقا لتصريحات نشرها "تلفزيون المسار"، فإنه تم إغلاق الإشارة الضوئية سحبان في غريان بالسواتر الترابية وإصدار تحذيرات لمرور المواطنين.

وأفاد مصدر طبي من مستشفى غريان بوصول قتيل وجريحين أحدهما في حالة حرجة جراء الاشتباكات.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية