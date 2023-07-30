إعلامي مصري يتحدث عن حادث أمني وقع بمقر الأمن الوطني في العريش قتل فيه 3 أمنيين (فيديو)

تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عن حادث أمني وقع بمقر الأمن الوطني في العريش قتل فيه 3 أمنيين وأصيب آخرون.

وقال الإعلامي عمرو أديب إن هناك معلومات ليست موثقة أو مؤكدة ولا يوجد بيان رسمي بشأنها.

وأشار أديب إلى أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد نشرت تدوينة على حسابها على "تويتر" تنعي فيه وفاة الأمنيين، وتدعو أن يحفظ مصر من كل سوء، معلقا: "الخبر معنا من أصدقاء الشهداء".

وأضاف "نتحدث عن حادث قرب الأمن الوطني بالعريش.. ماذا حدث بالظبط في روايات كتيرة، وفي انتظار بيان الدولة، ولحد دلوقتي يجب أن نتذكر شهداء وطننا ونترحم عليهم"، لافتا إلى أن أعدائنا كانوا يريدون أن تكون منطقة العريش منطقة فاشلة.

وتابع قائلا "الحادث وقع من السابعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، وننتظر بيان الدولة ومش هناخد معلومات من برة، ومصلحة بلدي أهم حاجة".

وأردف عمرو أديب بالقول: "ماحدش ياخد معلومات حادث العريش من بره"، معلنا تضامنه مع الدولة المصرية ضد الإرهاب.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن ضابطا وشرطيين اثنين قتلوا خلال اشتباك مسلح في مقر الأمن الوطني ومحيطه بمدينة العريش شمالي شبه جزيرة سيناء.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.

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يذكر أنه لم يصدر أي بيان مصري رسمي بخصوص هذا الحادث الأليم، كما أفاد مراسلنا في مصر بأن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حذفت تغريدتها عن الحادث.

المصدر: "إم بي سي مصر" + RT