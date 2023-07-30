مراسل قناة سعودية يجهش بالبكاء خلال نقله فاجعة وفاة 4 أطفال بطريقة مروعة بالأحساء- فيديو

دخل مراسل قناة "الإخبارية" السعودية محمد المزيدي في نوبة بكاء حيث لم يتمالك نفسه وبكى على الهواء مباشرة خلال نقله فاجعة وفاة أربعة أطفال أثناء نومهم في حريق داخل منزلهم بالأحساء.

وقال مراسل الإخبارية بصوت تخنقه العبرات: "لأول مرة أشاهد مناظر مزعجة للإنسان، حريق، ألعاب الأطفال"، حسبما نقله موقع "تواصل" الإخباري السعودي.

وتوقف المراسل عن الحديث فجأة ودخل في نوبة بكاء بينما حاول المذيع تدارك الموقف وقدم العزاء لأسرة الأطفال، وسرعان ما حاول أن يتمالك نفسه ويكمل حديثه.

وأوضح مراسل "الإخبارية" أن أكبر الضحايا الأربعة بمنزل مدينة العمران في الأحساء في المنطقة الشرقية من السعودية، عمرها 10 سنوات وأصغرهم عمرها سنة، منوها بأن الحريق ووفاة الأطفال تسبب في حالة حزن كبيرة بين أهالي المنطقة.

وكان الأطفال الأربعة هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة، قد لقوا مصرعهم في مدينة العمران بعد أن شبّ حريق في منزل الأسرة.

وذكر مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني علي بن إبراهيم العبيد، والد الأطفال الضحايا، أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وأوضح أن الحريق تسبب باختناق الأطفال خلال نومهم.

وقدم الاتحاد السعودي للمبارزة عبر حسابه على موقع "تويتر"، التعازي للمدرب علي بن إبراهيم العبيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

المصدر: وسائل إعلام سعودية