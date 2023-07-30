شبان لبنانيون يجتازون الحدود عند قرية الغجر ويرفعون علم حزب الله (صورة + فيديو)

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن شبانا لبنانيين اجتازوا السياج الحدودي الذي وضعته قوات يونيفيل بالقرب من قرية الغجر ورفعوا علم حزب الله.

وقالت قناة "المنار" إن الشبان دخلوا الى منطقة لم يعبرها لبناني منذ عام 2006 بعد قطعهم السياج، وذلك احتجاجا على إقفال اليونيفيل الطريق الواصل بين الوزاني والعباسية، واحتجاجا على احتلال القرية.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الحدث قائلا إنه "خلال نشاط عادي الأسبوع الماضي، وثقت قوة للجيش الإسرائيلي نشطاء حزب الله وهم يتحركون بالمنطقة اللبنانية بالقرب من السياج الحدودي".

وأضاف أن النشطاء لم يتجاوزوا الخط الأزرق وكانوا بمتابعة كاملة من جانب القوات الإسرائيلية.

وصرح بأنه وفي حال تجاوزوا الحدود كانت القوات الإسرائيلية ستعمل بالصورة الملائمة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تهديد على قوات الجيش وعلى سكان منطقة الشمال.

وشدد على أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل في منطقة الحدود للحفاظ على أمن سكان الشمال.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + "i24 News"