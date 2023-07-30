بعد قرارات ترشيد الكهرباء.. التنمية المحلية في مصر تكشف عن مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي (فيديو)

كشفت وزارة التنمية المحلية في مصر عن مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي تماشيا مع قرارات ترشيد الكهرباء.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية في مصر والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد قاسم،، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تابع مع المحافظات منظومة ترشيد الكهرباء وتخفيض الإضاءة العامة.

وصرح في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" بأن الإجراءات تشمل خفض الإنارة في الشوارع والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية بما لا يؤثر على سلامة المواطنين.

وأضاف قاسم إن مواعيد فتح المحال تكون بناء على قانون 456 لسنة 2020 والتي تنص على فتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحا لـ 11 مساء وتستمر حتى 12 صباحا في أيام العطلات، أما الكافيهات والبازارات فتفتح 5 صباحا وتغلق 1 ليلاا، موضحا أن مواعيد فتح الورش في الكتل السكانية من 8 صباحًا.

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالمحال التجارية وقاعات الأفراح، سيتم الاكتفاء بالإضاءة الداخلية ورؤساء المراكز يتابعون تنفيذ القرار"، مشددا على أهمية عدم تشغيل التكييف عند أقل من 25 درجة.

وبالنسبة للملاعب والاستادات فقد ذكر أنه سيتم تخفيض استخدام الكهرباء وتبكير مواعيد المباريات لتكون في النهار.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم غلق التكييفات والإنارة فور الانتهاء من الصلاة، وضبط التكييف المركزي خلال الصلاة على 25 درجة، مطالبا بأهمية التوسع في استخدام منظومة الإضاءة الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وأفاد بأن الأفراح التي تقام في الشوارع لابد لها من الحصول على ترخيص من الحي التابع لها وسيكون هناك تعليمات يجب الالتزام بها أهمها الاستعانة بمولد كهرباء على حسابه، موضحا أن هناك قانونا يعاقب على سرقة الكهرباء من الأعمدة في الشوارع وينص على عقوبات رادعة.

المصدر: موقع "مصراوي"