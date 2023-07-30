"أسوشيتد برس": الآلاف يخرجون إلى الشوارع في غزة للتعبير عن الاستياء من "حماس" (صور + فيديو)

نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء قطاع غزة يوم الأحد للفت الانتباه إلى انقطاع الكهرباء المزمن والظروف المعيشية الصعبة، مما قدم عرضا عاما نادرا للاستياء من حكومة حماس.

وانضم المئات إلى مسيرات في مدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية ومواقع أخرى، مرددين "يا له من عار"، وأحرقوا في مكان واحد أعلام حماس.

كما انتقدت الحشود حماس لخصمها ما يقرب من 15 دولارا أمريكيا من رواتب شهرية بقيمة 100 دولار تمنحها قطر للأسر الأشد فقرا في غزة.

وتدخلت الشرطة وفرقت التجمعات كما دمرت هواتف محمولة لأشخاص كانوا يصورون في خان يونس، وقال شهود إن هناك عدة اعتقالات.

وبالإضافة إلى ذلك، نظمت حركة شعبية على الإنترنت تسمى "الفايروس الساخر"، لم يعرف على الفور من يقف وراءها.

ولم يصدر تعليق فوري من سلطات حماس على الأحداث.

ونشر نشطاء ومغردون صورا ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي شهدتها شوارع غزة.

مظاهرات شعبية في مناطق متفرقة من قطاع غزة تطالب بتحسين الأوضاع الإنسانية وتوفير حياة كريمة والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة. pic.twitter.com/5jwnIImw1a — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 30, 2023

غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے حماس کیخلاف مظاہرے۔#غزةpic.twitter.com/zgsj55OUeV — Asad Mansoor (@AsadMansoor222) July 30, 2023

غزہ کی پٹی میں حماس کا مظاہرین پر وحشیانہ حملہ ۔۔۔

#فلسطین#غزةpic.twitter.com/98PrfQLBtP — Asad Mansoor (@AsadMansoor222) July 30, 2023

حارة المجايدة بعد هجوم أنصار حماس على منازلهم لقمعهم بقوة السلاح.#بدنا_نعيش#بدنا_كهرباءpic.twitter.com/Zjhx7oB9Pq — 𝐌𝐚𝐡𝐦𝐨𝐮𝐝 𝐍𝐚𝐬𝐡𝐰𝐚𝐧 (@MNashwan90) July 30, 2023

المصدر: أ ب