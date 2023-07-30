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تونسي مقيم في فرنسا ينقذ 17 شخصا إثر إندلاع حريق بمبنى سكني (صورة)

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تونسي مقيم في فرنسا ينقذ 17 شخصا إثر إندلاع حريق بمبنى سكني (صورة)
Sputnik
تونس
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ذكرت وسائل إعلام تونسية يوم الأحد، أن تونسيا يقيم في فرنسا أنقذ 17 شخصا إثر إندلاع حريق بالعمارة.

وأفادت بأن وزير الخارجية نبيل عمار أجرى اتصالا هاتفيا بالمواطن التونسي المقيم بفرنسا عز الدين حمدي، الذي نجح في إنقاذ 17 شخصا على إثر إندلاع حريق بالعمارة التي يقطنها والتي تضم مخبزا على ملكه، وفق بلاغ.

وأثنى نبيل عمار خلال هذا الاتصال على عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميز بها، متمنيا له مزيد التوفيق.

يذكر أن امراة واحدة من ساكني العمارة التي أتت عليها النيران تعرّضت إلى حروق وهي الوحيدة التي لم يتمكن البطل عز الدين حمدي من إنقاذها.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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