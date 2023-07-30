تونس.. وفاة شخص بسبب انقطاع الكهرباء بسيدي بوزيد والسلطات تتحرك

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الأحد إن شخصا في سيدي بوزيد توفي بسبب انقطاع الكهرباء.

وأضافت أنه وعلى إثر تداول معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي وتمت إثارتها في جلسة البرلمان يوم السبت 29 يوليو حول وفاة شخص بولاية سيدي بوزيد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، دعا عبد الحليم حمدي والي سيدي بوزيد لاجتماع طارئ للمجلس الجهوي للأمن بمختلف الأسلاك الأمنية حضره كل من ممثلي الستاغ والإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ومعتمدي سيدي بوزيد الغربية والشرقية للوقوف على صحة هذه المعلومات من عدمها وتقديم إفاداتهم في الموضوع.

وأعلم الوالي ممثل النيابة العمومية بالجهة التي تعهدت بالموضوع، وفق ما ورد بالموقع الرسمي لولاية سيدي بوزيد.

من جهتها، أصدرت إدارة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بلاغا توضيحيا أكدت من خلاله أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفى بالتاريخ المذكور.

كما أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سيدي بوزيد بدورها أن عملية تزويد المستشفى الجهوي بالتيار الكهربائي تتم بصفة عادية ولم تسجل أي انقطاع للكهرباء خلال المدة الفارطة.

المصدر: "موزاييك"