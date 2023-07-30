وزير الداخلية التونسي: 80 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، يوم الأحد، إن عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس يبلغ 80 ألفا، مضيفا أن 17 ألفا منهم مستقرون في مدينة صفاقس.

كما كشف في تصريحات إعلامية أن 1057 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء عادوا طوعا نحو بلدانهم.

وصرح بأن السلطات التونسية اعترضت نحو 2200 مهاجر حاولوا دخول البلاد خلال النصف الأول من 2023.

وأكد الفقي أن السلطات الأمنية أنقذت أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي قبالة السواحل التونسية، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 29 يوليو الجاري، بينما تم انتشال جثث نحو 900 شخص، خلال الفترة نفسها.

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم"