المبعوث الأممي: من يسعون لترتيبات انتقالية جديدة في ليبيا يريدون بها تقسيم الكعكة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، داعاً لإقرار قوانين الانتخابات.

وقال باتيلي إن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة"، مطالباً الشركاء الدوليين بدعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء الانتخابات.

وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على أنه لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، معتبرا أن من يسعون لترتيبات انتقالية جديدة يريدون بها تقسيم الكعكة وسيذكر التاريخ ذلك.

المصدر: RT