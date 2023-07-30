البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.. عباس يشكر السيسي ويدعو لمواصلة الحوار

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها يوم الأحد.

وطلب عباس، في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، "من اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".

وأعرب عن شكره لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر على "اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع"، وقدم شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة الجزائر، السعودية، قطر، الأردن، تركيا، روسيا والصين، على ما بذلته من جهود في هذا الأمر.

وقال عباس: "إنني أعتبر اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا، الذي نرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "لذلك فإنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فوراً لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".

واختتم الرئيس الفلسطيني قائلا: "آمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة جمهورية مصر العربية، لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

المصدر: وفا