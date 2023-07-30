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إسرائيليات معارضات يتظاهرن بـ "الغناء" احتجاجا على سياسة الفصل بين الجنسين (فيديو)

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إسرائيليات معارضات يتظاهرن بـ
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نظمت مجموعة من النساء الإسرائيليات من معسكر المعارضة الأحد تظاهرة احتجاجية خارج مبنى يعقد فيه مؤتمر تعليمي للرجال فقط في مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوما" جنوبي القدس.

وأصدرت المعارضة بيانا الأحد جاء فيه: أن المظاهرة تأتي احتجاجا على ممارسات اليهود المتدينين الذي يؤمنون أن من المحرمات سماع صوت المرأة وهي "تغني".

وهكذا قررت النساء الإسرائيليات المحتجات الغناء خارج المبنى، نكاية باليهود المتدينين.

المصدر: RT

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