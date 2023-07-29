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تونسي يفوز بجائزة أحسن خبزة "باقيت" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية (صور)

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تونسي يفوز بجائزة أحسن خبزة
RT
جادة "نيفسكي" المشهورة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
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فاز التونسي محمود البوسالمي بجائزة أحسن خبزة "باقيت" لسنة 2023 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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والتقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، على هامش مشاركته في فعاليات القمة الثانية الروسية الإفريقية المنعقدة بسان بطرسبورغ يوم 28 يوليو، بمحمود البوسالمي.

ونشرت الخارجية التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورا للقاء الذي جمعه بالمواطن التونسي.

والبوسالمي تونسي من ولاية جندوبة مقيم بروسيا وصاحب مخبزين اثنين بجادة "نيفسكي" المشهورة في المدينة الروسية.

تونسي يفوز بجائزة أحسن خبزة
/ facebook.com/TunisieDiplo
تونسي يفوز بجائزة أحسن خبزة
/ facebook.com/TunisieDiplo

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية

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