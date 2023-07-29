سفيرة واشنطن لدى بغداد تنفي فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفا عراقيا

نفت السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، اليوم السبت، فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفا عراقيا.

وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".

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وأضافت: "اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".



المصدر: RT