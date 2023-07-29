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سفيرة واشنطن لدى بغداد تنفي فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفا عراقيا

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سفيرة واشنطن لدى بغداد تنفي فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفا عراقيا
Globallookpress
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نفت السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، اليوم السبت، فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفا عراقيا.

وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".

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وأضافت: "اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".


المصدر: RT

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