نائب الأمين العام لحزب الله: المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق بين إيران والسعودية

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إن المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق بين إيران والسعودية.

وأضاف في حوار مع وكالة "تسنيم" للأنباء أن الاتفاق الايراني السعودي أحدث تحولا مهما في المنطقة فبدل أن تكون بوصلة العداء مع إيران عادت بوصلة العداء إلى إسرائيل.

وتابع قائلا: "أعلنا سعادتنا بالاتفاق الإيراني السعودي لأننا لن نكن نجد أي مبرر موضوعي لاستمرار الخلاف بين البلدين من دون أن أحمل الآن المسؤوليات لأننا في وضع اتفاق نريده أن ينجح وبالتالي عندما تم هذا الاتفاق أحدث تحولا مهما في المنطقة".

وأردف قائلا: "فبدل أن تكون بوصلة العداء مع إيران وبتفاهم بعض الدول العربية وإسرائيل وأمريكا ومن معهم، عادت بوصلة العداء إلى الكيان الإسرائيلي وهذا أمر مهم".

وصرح بأنه من حق بلدان المنطقة أن تعيش مرتاحة مستقرة أمنيا وتتعاون اقتصاديا ولا توجد خلافات حقيقية تستدعي أن يكون هذا العداء الكبير الذي كان موجودا.

وأفاد بأنهم على قناعة أيضا بأن هذا الاتفاق سيستمر لأنه يصب في مصلحة البلدين وأدركاها بشكل حقيقي.

وأوضح أن الاتفاق ينعكس إيجابا على دول المنطقة الأخرى التي تتاثر عادة بإيران أو بالسعودية بسبب دور هذين البلدين الكبير في المنطقة ومنها لبنان، لكن حجم التاثير هذا يحتاج إلى وقت.

وذكر أنه من المهم خلال هذه المرحلة هو أن التأثير مهم وإيجابي ولن يكون لبنان ساحة تقاتل وهناك جو من الاستقرار يجب أن نستفيد منه.

المصدر: "تسنيم"