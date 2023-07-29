مستشار دقلو: ظهوره رسالة قوية للسودانيين

علق مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت على نشر قوات الدعم السريع مقطع فيديو لقائدهم محمد حمدان دقلو، معتبرا أن ظهوره رسالة قوية للسودانيين.

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وقال عزت إن "ظهور القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو، رسالة قوية لجماهير الشعب السوداني مفادها أن هزيمة قوات الدعم السريع لن تحدث بأماني الفلول والنظام البائد وحلفائهم الذين نسجوا أكاذيبهم وصدقوها، بل أن الكثيرين بالداخل والخارج وقعوا ضحايا لتلك الحملات المضللة الفاشلة".

وأضاف: "قلنا وما زلنا نكرر في مسامع الفلول إنكم تواجهون قائدا فذا يقود أشاوس الدعم السريع في جميع المعارك بصبر وصمود طيلة الثلاث أشهر الماضية لم تضعف له عزيمة ولم يعرف التردد أو التخفي تحت الجدران وتلك ثقافة حرب لم يدرسها قادة الفلول في كلياتهم أو تلقاها جنودهم في ساحات التدريب".

وكان قائد قوات الدعم السريع دعا في أول ظهور له منذ أشهر، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وقال حميدتي في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده، إنه في حال تغيير قيادة الجيش يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.

وأضاف أنه يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام، لكنه قال إنه يستدعي أن يسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم، بحسب تعبيره.

ولم تذكر قوات الدعم السريع تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها.

المصدر: RT