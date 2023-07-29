نصرالله يدعو الشباب المسلمين إلى معاقبة مدنسي القرآن إذا لم تتصرف الدول الإسلامية بحزم

قال أمين عام حزب الله حسن نصرالله إن "على الدول الإسلامية اتخاذ قرارات بمستوى الإساءة لدينهم، وإلا فعلى المسلمين الغيارى في العالم أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا مدنسي القرآن".

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وشدد نصرالله خلال إحياء "يوم عاشوراء" في لبنان، على ضرورة أن تفهم حكومة السويد والدنمارك وكل العالم أننا أمة لا تقبل الاعتداء على القرآن ومقدساتها والمسجد الأقصى.

وأضاف أن كل الشباب المسلمين في العالم سيكونون في حِلّ إذا لم تتوقف الحكومات عن هذا الاعتداء وسيرى العالم حمية هؤلاء الشباب الحاضرين للفداء دفاعا عن القرآن، وقال: "على الدول الاسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الانتهاك والاعتداء في السويد والدنمارك وأن يوجهوا رسالة حاسمة وقاطعة بأن الاعتداء مجددا سيقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لم تفعل الدول ذلك فإن على شباب المسلمين في العالم الغياري والشجعان أن يتصرفوا بمسؤوليتهم حينئذ وأن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعا عن دينهم".

وكانت الخارجية السويدية دانت اليوم حرق القرآن وأسفت لاستغلال البعض الدستور السويدي في قضية حرية التعبير.

المصدر: RT