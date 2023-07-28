قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن العالم اليوم تتحكم به مجموعة صغيرة من أصحاب المليارات وهم مستعدون لافتعال حروب ونشر أوبئة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في الليلة الأخيرة من المحرم في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ "الجوع اليوم يمتد إلى الدول الغربية وآلاف المهاجرين اليوم يموتون في البحار وهذه من المظالم في هذا العالم، وأنّ الظلم والعذاب والقهر الذي يسود العالم لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية".

ولفت نصر الله إلى أن "ميزة المقاومة أنّها كانت لله وفي سبيل الله منذ اليوم الأول، ولم نكن نريد أن ننافس أحدًا لا على منصب ولا على سلطة ومال وجاه"، مضيفًا "لا نبحث عن المناصب ولا هدفنا ذلك كما يفعل كثير من السياسيين".

وشدد قائلا: "تواجدنا في السلطة في أيّ موقع من المواقع يجب أن يكون وسيلة وليس هدفا، وسيلة لخدمة الناس وتخفيف آلامهم ومصائبهم".

وختم بالتأكيد "غدا سيكون عنوان مسيراتنا الدفاع عن الثقلين أي عن كتاب الله مقابل الذين يصرّون على الإساءة للقرآن وعن مقدساتنا الإسلامية".

المصدر: موقع العهد الإخباري