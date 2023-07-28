عبد الملك الحوثي يحذر من همجية الحضارة الغربية ويدعو لقطع العلاقات ومقاطعة دول شهدت حرق القرآن

حذر زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، المجتمعات الغربية من خطر اللوبي اليهودي الذي يدفع بهم نحو الهاوية ودعاهم للعودة إلى الرسالة الإلهية.

وقال في كلمة متلفزة بمناسبة يوم عاشوراء: "لقد ابتعد بكم هذا اللوبي عن قيم الأنبياء ورسالة الله سبحانه وتعالى، ووصل بكم إلى الإساءة لله وإلى أنبيائه وكتبه في الوقت الذي تمنعون فيه أي انتقاد لليهود".

وأضاف أن الحالة التي وصلت إليها المجتمعات الغربية هي حالة سيئة ومتخلفة، وحالة رهيبة من العبودية، متابعا بالقول: "إنني أدعوهم للتحرر من عبودية اليهود، وأن يعودوا للرسالة الإلهية".

وأشار إلى أن الواقع الذي يعيشه المجتمع البشري مأزوم وخطير، في حين أن وضع المجتمعات الغربية يتجه على المستوى العالمي نحو حالة خطيرة جدا.

وصرح بأن تلك الحضارة الهمجية التي تنكرت للقيم والأخلاق ولم ترع أي مبادئ إسلامية ولا ضوابط شرعية لم تبال بما تفعله بالناس، كما أن الواقع الذي يعيشه كل البشر نتيجة لما يسمونه الاحتباس الحراري والإفساد للبيئة، هو نتاج للتنكر للقيم والمبادئ الإلهية.

ولفت إلى أن الحضارة الغربية حضارة همجية تتنكر للأخلاق والقيم والكرامة الإنسانية وتظلم وتبطش وتجور ولا ترعى للحق وللمقدسات أي حرمة، داعيا المجتمعات الغربية إلى إعادة النظر في تعاملهم مع القرآن، كما دعاهم إلى الإسلام لأن فيه وحده النجاة للمجتمعات البشرية.

ودعا الحوثي أبناء الأمة الإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم وجاد يرتقي إلى مستوى المسؤولية تجاه الأعداء فيما يقومون به من إساءة للقرآن الكريم، وإحراق وتمزيق للمصحف الشريف، مشيرا إلى أن أقل ما يمكن القيام به هو قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وإذا لم يرق موقف الأمة إلى هذا السهل الممكن فذلك تقصير كبير تجاه أهم مقدس للمسلمين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية