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مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات البلد

أخبار العالم العربي

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور مؤسسات البلد
Sputnik
مصر
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دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان إلى احترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان اليوم الجمعة، دعم بلاده الكامل لمسار الحل الليبي الليبي.

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وقال أحمد أبو زيد: "في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك، نؤكد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي".

وأشار المتحدث إلى أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

‌‎وأضاف أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

‌‎ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية اجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي.

المصدر: RT

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