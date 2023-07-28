"موسكو أنقذت مصر وإفريقيا من الغرب".. لواء سابق بالجيش المصري يتحدث لـRT عن صدق روسيا

تحدث اللواء الطيار السابق بالقوات المصرية السيد خضر، عن الرسائل الإيجابية التي توجهها القمة "الروسية الإفريقية" عن عمق العلاقات والدور الروسي في تحرر القارة السمراء.

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وقال اللواء المصري في تصريحات لـRT إن القمة الروسية الإفريقية هي رسالة امتنان واعتراف بفضل الصداقة الروسية للشعوب الإفريقية الممتدة، والتي كان لها الأثر الكبير في التحرر من الاستعمار الغربي واستغلاله للشعوب الإفريقية.

وأضاف وهو ما ظهر جليا في كلمات رؤساء الدول المشاركة أو رؤساء الوفود ومن الواضح في الكلمات هو الاعتراف بفضل ما تلقته الدول الإفريقية من دعم أثناء الحقبة السوفيتية، أو من الاتحاد الروسي دون أستغلال أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول، على العكس تماما مما تفعله المجموعة الأوربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعل الدول الإفريقية تطالب باستعادة روسيا لدورها في تقديم الدعم والمساعدة لإفريقيا، ولعل النموذج المصري الروسي خير دليل على صدق التوجه الروسي.

وتابع: "مصر ترتبط بالولايات المتحدة باتفاق شراكة استراتيجية منذ عقود من الزمن وهناك مجلس أعمال مصري أمريكي وعلى مر تلك العقود كانت هناك حملات لطرق الأبواب الأمريكية، برئاسة رؤساء الوزراء وكان آخرهم مصطفى مدبولي والنتيجة هي والعدم سواء، وها هي روسيا ومنذ توقيع الاتفاق مع مصر في عام 2018 تنفذ مشروع الضبعة للطاقة النووية، وكذلك المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد وتصنيع عربات السكك الحديدية والسيارات وإنشاء المركز اللوجستي في دمياط، واليوم قال الرئيس فلاديمير بوتين إن العلاقة مع مصر علاقة استراتيجية واقعيا.

وأشار إلى أن كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار ما تم إنشاؤه في مصر سابقا من تسليح للجيش المصري والوقوف في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر وإنشاء السد العالي والقاعدة الصناعية الكبرى، والتي امتدت على كامل التراب المصري.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم