"النار لا تزال مشتعلة في آلاف السيارات المصرية".. ما آخر تطورات حريق السفينة القادمة من ألمانيا؟

لليوم الثالث على التوالي لا تزال النيران مشتعلة بسفينة شحن محملة بالسيارات قبالة الساحل الهولندي كانت متوجهة لمصر، فيما ينتظر رجال الإطفاء وطواقم الإنقاذ أن تهدأ ألسنة اللهب.

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واندلع حريق كبير في السفينة فريمانتل هايواي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، المسجلة في بنما ويبلغ طولها 199 مترا،على بعد حوالي 27 كيلومترا (17 ميلاً) شمال جزيرة أميلاند الهولندية، كانت تحمل على متنها نحو 3 آلاف سيارة منها نحو 25 سيارة كهربائية متجهة إلى مصر، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

وحسبما نشرت واشنطن بوست وفرانس برس نقلا عن شركة "شوي كيسن كايشا" مالكة السفينة، الحريق الذي اندلع في ساعات متأخرة من الليل بشكل مفاجئ، أجبر العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، من الجنسية الهندية حيث كان الطاقم مواطنين هنود.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم خفر السواحل الهولندي، إنه حتى الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة بشأن نتيجة التحقيق في الحادث وكل ما خرج مجرد تكهنات فقط لكن المعلومات النهائية لم يتم كشفها بعد.

وتابعت المتحدثة باسم خفر السواحل الهولندي في تصريحات لمصراوي، أنّ خفر السواحل ليس معنيا بالتحقيق، لذا لا توجد لديهم أية نتائج للتحقيقات أو سيرها، متابعة أنّهم أيضًا لا يملكون معلومات دقيقة بشأن العلامات التجارية الخاصة بالسيارات التي على متن السفينة سوى علامة مرسيدس والتي أعلنت بالفعل عن امتلاكها نحو 350 سيارة ضمن الحمولة.

وأشارت المتحدثة باسم خفر السواحل الهولندي، أنّهم يحاولون حاليا على السيطرة على الحريق نظرا لقوته، ويبذلون جهودا كبيرة من أجل منع غرق السفينة وما عليها، وحاليا يعملون على ذلك لإنقاذ السفينة وما تبقى من الحمولة.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، حسبما نقلت واشنطن بوست، إنها لا تستطيع استبعاد احتمال غرق السفينة المحترقة.

وأشارت ليمكي في بيان إلى أن "نقل السيارات عن طريق البحر يمكن أن يتحول إلى كارثة بيئية ذات أبعاد غير معروفة".

متابعة "إذا غرقت السفينة، فإن كميات كبيرة من الوقود وغيره من الملوثات الضارة بيئياً من حمولة سفينة الشحن، يمكن أن تلوث النظام البيئي الحساس لبحر الشمال على نطاق واسع، لذا فالحديقة الوطنية الفريدة من نوعها في بحر وادن في خطر شديد. ويجب منع ذلك بكل الموارد".

المصدر: مصراوي