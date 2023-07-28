الجزائر.. إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام حافلة بجمل في تندوف (صورة)

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن حادث مرور وقع اليوم الجمعة تسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر.

وأفادت بأن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف وبشار على مستوى قرية حاسي خبي بلدية أم العسل - تندوف.

وتمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بجمل.

وأسفر الحادث عن 7 إصابات لديهم جروح مختلفة على مستوى الجسم.

وأوضحت الصحيفة أن تتراوح أعمارهم بين 43 سنة و10 سنوات.

وأشارت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث من طرف مصالح الحماية المدنية ثم نقلهم على جناح السرعة إلى المركز الصحي بحاسي خبي.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية