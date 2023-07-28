مصر.. تفاصيل مبادرة لتسوية الوضع التجنيدي في الجيش للمواطنين في الخارج

اتخذت الحكومة المصرية قرارا جديدا بشأن تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن مبادرة بهذا الخصوص.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، أنها تلقت ووزارة الهجرة الكثير من الطلبات من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرا لتردد بعض المواطنين في العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وجاءت قرارات الحكومة الجديدة في هذا الشأن كما يلي:

1- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 لمدة 30 يوما. 2- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما ومن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف. 3- لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم. 4- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع: (الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر - تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي إن وجد - تاريخ مغادرة البلاد - الدولة المقيم بها - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك/ الفرع خارج البلاد - اسم الحساب - السويفت كود -IBAN- رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية - تاريخ الحافظة/ العملية - المبلغ 5000 دولار/ يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي طبقا للبيانات المرفقة).

وتهيب وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بكل المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

المصدر: مصراوي