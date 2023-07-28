الكويت توجه رسالة لمصر حول واقعة حرق علم البلاد

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات المختصة في مصر على حُسن تعاونها وسرعة تجاوبها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم دولة الكويت.

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ومن جهتها، نفت السلطات المختصة في مصر وجود أية دلائل تشير إلى أن مستخدم الحساب المذكور مصري الجنسية أو مقيم فيها.

وجددت الوزارة تأكيدها على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولتي الكويت ومصر وحرصهما المتبادل على اتخاذ ما يلزم لمنع أية إساءة تؤثر على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.

وسلمت وزارة الخارجية الكويتية السفير المصري طلبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو لحرق علم الكويت.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي بالكويت السفير أحمد البكر، التقى خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وسلمه مذكرة تتضمن طلب الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حرق علم الكويت.

كما تم إرسال مذكرة رسمية من السفارة الكويتية في القاهرة إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.

المصدر: وكالات