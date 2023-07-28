رئيس الإمارات خلال مراسم دفن جثمان سعيد بن زايد (صور)
أدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.
وتوفي الشيخ سعيد، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، يوم الخميس. وأعلنت المحكمة الرئاسية حدادا لمدة ثلاثة أيام، مع رفع الأعلام في جميع أنحاء البلاد ، اعتبارا من اليوم الخميس 27 يوليو وحتى نهاية يوم السبت 29 يوليو.
#رئيس_الدولة والشيوخ خلال مراسم دفن جثمان #سعيد_بن_زايد آل نهيان#رؤية_الإمارات#عين_في_كل_مكان#الإمارات#وفاة#حداد#تنكيس_الأعلام#دفنpic.twitter.com/WTtM4X5LyL— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) July 28, 2023
#الامارات71 | 🇦🇪— الإمارات71 (@UAE71news) July 28, 2023
بالصور 📸 .. صاحب السمو محمد بن زايد خلال مراسم دفن جثمان المغفور له "بإذن الله" #سعيد_بن_زايد، حيث وارى جثمانه الثرى في مقبرة البطين بـ #أبوظبي
| #الإمارات#رئيس_الدولة#سعيد_بن_زايد_ال_نهيانpic.twitter.com/Cpss8H2II5
المصدر: "البيان"