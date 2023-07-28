 
مباشر

رئيس الإمارات خلال مراسم دفن جثمان سعيد بن زايد (صور)

أخبار العالم العربي

رئيس الإمارات خلال مراسم دفن جثمان سعيد بن زايد (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrms

أدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

وتوفي الشيخ سعيد، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، يوم الخميس. وأعلنت المحكمة الرئاسية حدادا لمدة ثلاثة أيام، مع رفع الأعلام في جميع أنحاء البلاد ، اعتبارا من اليوم الخميس 27 يوليو وحتى نهاية يوم السبت 29 يوليو.

المصدر: "البيان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب