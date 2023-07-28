بالفيديو.. لبناني يقدم على قتل مواطنته ثم ينتحر

شهدت مدينة زحلة في منطقة البقاع اللبنانية، جريمة غامضة، حيث أقدم أحد المواطنين على قتل مواطنته ومن ثم انتحر.

وأفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن ش.ن. أقدم على قتل الشابة م.ح. على الطريق العام.

وفي التفاصيل، حضر الشاب بسيارته من نوع "نيسان" بزجاج داكن وبحوزته مسدس حربي من نوع "بكرة"، وترجل منها ودخل إلى سيارة المغدورة وأطلق عليها النار في رأسها ثم أقدم على الانتحار.

خاص #الجديد : قتلها وأقدم على الإنتحار في زحلة pic.twitter.com/ba9xgOSAhT — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2023

وكشفت معلومات لموقع "ليبانون ديبايت"، بأنه "تم نقل الشاب إلى المستشفى اللبناني الفرنسي في المنطقة وهو في حالة حرجة، فيما توفيت الفتاة على الفور".

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وضربت طوقا أمنيا، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما أكدت المعلومات أن "الشاب مغرم بالفتاة وأقدم على فعلته لأسباب شخصية".

المصدر: "الجديد" + "ليبانون ديبايت"