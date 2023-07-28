 
مباشر

بالفيديو.. لبناني يقدم على قتل مواطنته ثم ينتحر

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لبناني يقدم على قتل مواطنته ثم ينتحر
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrmd

شهدت مدينة زحلة في منطقة البقاع اللبنانية، جريمة غامضة، حيث أقدم أحد المواطنين على قتل مواطنته ومن ثم انتحر.

وأفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن ش.ن. أقدم على قتل الشابة م.ح. على الطريق العام. 

وفي التفاصيل، حضر الشاب بسيارته من نوع "نيسان" بزجاج داكن وبحوزته مسدس حربي من نوع "بكرة"، وترجل منها ودخل إلى سيارة المغدورة وأطلق عليها النار في رأسها ثم أقدم على الانتحار.

وكشفت معلومات لموقع "ليبانون ديبايت"، بأنه "تم نقل الشاب إلى المستشفى اللبناني الفرنسي في المنطقة وهو في حالة حرجة، فيما توفيت الفتاة على الفور".

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وضربت طوقا أمنيا، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما أكدت المعلومات أن "الشاب مغرم بالفتاة وأقدم على فعلته لأسباب شخصية".

المصدر: "الجديد" + "ليبانون ديبايت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب