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بوتين: من المهم تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا

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بوتين: من المهم تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا، حتى لا تتحول هذه الدولة إلى ساحة مواجهة بين الدول الأخرى الثالثة.

وقال الرئيس بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة روسيا – إفريقيا في بطرسبورغ: "من المهم جدا تحقيق وحدة وطنية حقيقية، لمنع تحول الأراضي الليبية إلى منطقة مواجهة بين الدول الثالثة".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا، من جانبها، تتفهم كل الصعوبات التي تواجه هذه العملية وستبذل كل ما في وسعها لتعزيز "هذا الاتجاه الإيجابي للتفاعل والتعاون بين جميع القوى في ليبيا".

وتابع الرئيس الروسي القول: "آمل أن تتاح لنا الفرصة للتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل".

ويشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي

 

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