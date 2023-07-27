الجزائر.. مصادرة أكثر 2 كلغ من مادة الكوكايين وأكثر من 1200 حبة هلوسة في ولاية بسكرة

أعلن الدرك الوطني الجزائري، في بيان يوم الخميس، حجز أكثر 2 كلغ من مادة الكوكايين وأكثر من 1200 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، في أوماس في ولاية بسكرة.

وعن حيثيات هذه العملية، أوضح البيان أنه "بناء على معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، تمكن أفراد مركز الدرك الوطني بأوماش من حجز ما يفوق 2 كلغ من الكوكايين وكذا أكثر من 1200 قرص مهلوس (نوع بريقابالين 300 ملغ) وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 27 و32 سنة".

وقد تمت العملية، وفقا للمصدر ذاته: "بعد ورود معلومات تفيد بنقل كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) على متن وسائل النقل العمومي القادمة من الولايات الجنوبية المجاورة ليتم، تبعا لذلك، نصب حاجز مدعم على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير لتفتيش الحافلات القادمة باتجاه ولاية بسكرة".

وأضاف البيان أنه "عند مراقبة وتفتيش إحدى الحافلات، ظهر توتر على مسافر كان يحمل حقيبة ظهر ليتم العثور بداخلها، بعد تقييد حركته وتفتيشها، على أكثر من كيلوغرامين من المادة البيضاء كوكايين".

وقد "أفضى التحقيق ونتائج تقارير خلية محققي تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى تحديد هوية مشتبه فيهم آخرين ليتم، بناء على إذن بتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الشرقية، توقيف مشتبه فيه ثان واسترجاع السيارة المستعملة في التنقل واقتناء مادة الكوكايين, في حين يبقى مشتبه فيهما آخران في حالة فرار".

كما كشف التحقيق أيضا عن "وجود مشتبه فيه أجنبي من دولة مجاورة يجري تحديد هويته".

أما بالنسبة للأقراص المهلوسة المحجوزة، فقد تبين حسب البيان أن "ملكيتها تعود إلى شخصين آخرين مشتبه فيهما كانا على متن نفس الحافلة".

المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية