سياسي تونسي: سعيّد لن يدعو إلى انتخابات رئاسية دون ضمان فوزه بها بطريقة أو بأخرى

اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي في تونس، نبيل حجي، أن برنامج الرئيس قيس سعيد ونظام 25 يوليو هدفه القضاء على كل الفاعلين والحركات والتعببرات السياسية.

وأضاف حجي، في تصريحات صحفية، أن "النصوص التي أصدرها سعيد تؤكد عدم اعترافه بالأحزاب والأجسام الوسيطة".

ورجح خلال ندوة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية وأن المستقبل سيشهد تضييقا على الأحزاب السياسية من الناحية القانونية من خلال امكانية تنقيح قانون الاحزاب وقانون الجمعيات، وفق تقديره.

واعتبر أن طوابير التونسيين أمام المخابز وفقدان المواد الأساسية يلخص واقع الملف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى أن "سعيد حوّل التونسيين في ظرف سنتين لكائنات لا هم لها غير ايجاد الأكل والشرب وهو ما أظهرته صور التونسيين وهتافاتهم المطالبة بتوفيز الخبز والماء والكهرباء خلال جولة رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو بشارع الحبيب بورقيبة وهو ما يجعل المواطن غير آبه للحياة السياسية"، حسب قوله.

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وقال حجي: "الأحزاب السياسية اليوم دخلت في حالة مقاومة من أجل أن يتواصل وجودها ويتواصل التعبير عن الرأي حتى وان كان السجن مصيرها، وليست في حالة عمل سياسي طبيعي".

وبخصوص الاستحقاق الانتخابي المفترض في 2024، دعا حجي "مختلف الأطراف السياسية إلى التحقق أولا من امكانية إجراء انتخابات رئاسية من عدمها، ومدى سماح سعيد بمشاركة مرشحين سياسيين فيها، ومدى استعداده لتحمل خطورة احتمالية فرضية فوز مرشح آخر بالرئاسة"، مضيفا "سعيد مسكون بفكرة أنه مبعوث العناية الإلهية لإعطاء توجه جديد للعالم، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية العام المقبل ما لم يضمن سعيد فوزه بها بطريقة أو بأخرى".

المصدر: موزاييك