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السعودية.. القبض على سعودي نشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء في الشرقية (صورة)

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على سعودي نشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء في الشرقية (صورة)
AFP
السعودية
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ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على سعودي أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.

وأكدت شرطة الشرقية أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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