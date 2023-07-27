السعودية.. القبض على سعودي نشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء في الشرقية (صورة)

ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على سعودي أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.

وأكدت شرطة الشرقية أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية تقبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء pic.twitter.com/GIDmOnePIx — الأمن العام (@security_gov) July 27, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية