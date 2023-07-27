وثائق روسية تكشف مشروعا قيد التنفيذ طال انتظاره في مصر

كشفت وثائق لهيئة السكك الحديدية الروسية القابضة قدمت في قمة "روسيا - إفريقيا" عن مشاريع كبرى لتحديث وبناء شبكة السكك الحديدية في مصر وجنوب إفريقيا.

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وتقول الوثائق وفقا لوكالة "تاس" الروسية إن السكك الحديدية الروسية تعمل على مشروعات كبرى في العديد من الدول في آسيا (الهند وفيتنام) وإفريقيا (مصر وجنوب إفريقيا) وأمريكا اللاتينية (كوبا) لتطوير مشاريع واعدة وبناء وتحديث البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل السكك الحديدية الروسية التعاون مع مصر في إطار مشروع إنشاء الهيكل العلوي للقطار الجديد فائق السرعة، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس.

ويمتد القطار السريع من العين السخنة حتى مدينة العلمين، حيث سيتم طرح مناقصة محدودة بين 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها فنيا، خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ المشروع كاملا.

ويبلغ طول المشروع 498 كم، ويربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، وهدفه نقل الركاب وآخر لنقل البضائع، حيث ستصل سرعته إلى 250 كم في الساعة.

المصدر: تاس