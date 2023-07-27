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مركز المصالحة الروسي: واشنطن تنشر معلومات كاذبة عن تحليقات مسيراتها فوق سوريا

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مركز المصالحة الروسي: واشنطن تنشر معلومات كاذبة عن تحليقات مسيراتها فوق سوريا
AP U.S. Air Force via AP
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الولايات المتحدة تنشر معلومات مضللة حول تحليقات طائراتها المسيرة فوق سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تواصل تضليل المجتمع الدولي بشأن التحليقات غير الشرعية لطائراتها في أجواء سوريا، واتهام روسيا بحالات الاقتراب الخطيرة".

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وأضاف أن "جميع الحالات الخطيرة يثيرها طيران التحالف بالذات، حيث ينفذ تحليقات بشكل مخالف لبروتوكولات تفادي النزاع وينتهك الأجواء السورية".

وأشار إلى أنه تم رصد 8 انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل 3 أزواج من مقاتلات "إف 16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج آخر من مقاتلات "تايفون" التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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