ولي العهد السعودي يعزي رئيس الإمارات في وفاة شقيقه

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفياً، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبّر بن سلمان خلال الاتصال، حسب وكالة "واس" السعودية، عن "تعازيه لسمو رئيس دولة الإمارات في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعيا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".

وأضافت الوكالة أن "سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب من جهته عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة".

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المصدر: وكالة "واس"