العراق.. اتلاف أكثر من نصف طن من حبوب الكبتاغون (صور)

أعلن مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أشرف الدهان، اليوم الخميس، عن اتلاف أكثر من نصف طن من حبوب الكبتاغون.

وقال الدهان، وهو عضو اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في بيان صحفي: "أتلفنا ما يقارب الـ 642 كغم من مادة الكبتاغون المخدرة بغرفة حصينة في قسم الطب العدلي بالعاصمة بغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".

وأضاف أن "اتلاف المخدرات هو ضمن البرنامج الحكومي وإنجاز للحكومة العراقية وهي خطوة مهمة لعملية القضاء على استهلاك المخدرات".

RT

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RT

RT

وأشار الدهان إلى أن "عملية اتلاف المخدرات مرت بثلاث مراحل، فكانت المرحلة الأولى والتي تم فيها الرزم وتحضير مكان الاتلاف، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحميل، بينما كانت الثالثة لحرق واتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث استغرقت عملية اتلاف الكمية أكثر من سبع ساعات في المحرقة وبدرجة حرارة تصل إلى (1300) درجة مئوية وبعدها يتم اختبار المواد المخدرة لغرض التأكد من عدم فعاليتها".



المصدر: RT