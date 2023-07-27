"هخليه عبره".. ناشط سياسي مصري يتقدم ببلاغ ضد صيدلي اتهمه بالجنون وعدم الإتزان

تقدم الناشط السياسي المصري وائل غنيم ببلاغ ضد الصيدلي محمد القفاص، الذي اتهمه بالجنون وأهانه.

وجاء تحرك وائل غنيم لمناشدة الصيدلي في منشور له أطباء النفس المصريين والعرب والأجانب بالمساهمة والمشاركة في علاج وائل غنيم، الأمر الذي اعتبره الأخير إهانة له.

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وكتب غنيم في منشور على "فيسبوك" قائلا: "الدكتور محمد القفاص منزل بوست بيناشد فيه أطباء العالم عشان يشاركوا في علاجي مع إني مطلبتش منه ولا من غيره.. بيقول إني فقدت الهوية والحمد لله أنا مصري مسلم، بيقول إني بارتدي ملابس الجنس الآخر".

وأضاف: "وأنا كنت لابس ما يستر عورتي عشان أصلي العصر، بيقول باستقطب البشر بالاستجداء والحمد لله متعلمين نعتذر لما بنغلط".

وتابع قائلا: "إن شاء الله يعرف غلطه ويبقى عبرة لكل اللي زيه.. لأن اللي بيتكلم عني كده أكيد ماشي يؤذي خلق الله على الأرض وجه وقت إنه يتعلم الدرس".

وأكد غنيم أنه اتخذ الإجراءات القانونية حيال الصيدلي وكلف المحامي طارق العوضي بتقديم بلاغ إلى النائب العام ومباحث الإنترنت بسبب الإهانة التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المصدر: "مصر تايمز"