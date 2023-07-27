سعيّد: الخبز خط أحمر للتونسيين ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة (فيديو)

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز أزمة الخبز، مؤكدا على أن الخبز خط أحمر بالنسبة للتونسيين.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ بأن الرئيس التونسي تناول خلال إشرافه بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل مع كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلق بتصنيف المخابز.

وقال سعيد: "اليوم أصبح هناك خبز للفقراء وخبز للأثرياء وكأنها طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب.. هناك خبز واحد للتونسيين، وينتهي الأمر".

كما نبه الرئيس إلى أن "الترفيع في الأسعار الهدف منه تأجيج الأوضاع، إلا أن الشعب على دراية بأنها عملية مقصودة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "أين الهيئات المكلفة بمراقبة الأسعار؟ للأسف غير قائمة بدورها".

كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تطهير الإدارة خاصة ممن يعملون لا للاستجابة لمطالب الشعب ولكن على النقيض تماما لهذه الإرادة، متعللين بنصوص تمّ وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي، وفق نص البلاغ.

وشدد الرئيس في فيديو نشرته الرئاسة التونسية على أن "الإدارة محمول عليها خدمة المواطنين في كنف الحياد التام".

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية