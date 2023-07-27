الرئيس الإسرائيلي يعزي رئيس الإمارات بوفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد

قدم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، اليوم الخميس، التعازي لرئيس الإمارات محمد بن زايد، في وفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد.

وتحدث إسحاق هرتصوغ هاتفيا مع محمد بن زايد، معربا عن أعمق تعازيه بوفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الذي أعلن عن وفاته في وقت سابق اليوم.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطرفين أجريا محادثة جيدة ودافئة.

وشكر رئيس الإمارات الرئيس هرتسوغ على كلماته الطيبة وصرح بأنه سينقل تعازيه لأسرة أخيه.

وفي نهاية المكالمة، أشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه يتطلع إلى زيارة الإمارات العربية المتحدة خلال قمة المناخ في وقت لاحق من هذا العام.

وأدى رئيس الإمارات وشيوخ عائلة آل نهيان اليوم الخميس صلاة الجنازة على جثمان الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، ثم شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

المصدر: وكالات