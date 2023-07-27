الحكومة المصرية تحذر من خطورة الطقس في أغسطس وتحدد يوما لعمل الموظفين من المنزل

قررت الحكومة المصرية تحديد يوم واحد طوال شهر أغسطس لعمل موظفي الحكومة من المنزل بسبب أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بدءا من أول يوم أحد في شهر أغسطس المقبل، الموافق 6 أغسطس 2023، سيتم تخصيصه للعمل من المنزل "أون لاين"، وذلك سيكون يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.

ودعا في في تصريحات أدلى بها قبل قليل، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول المهندس طارق الملا، الشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي الذي لا يحتاج إنتاجًا، والتي تسمح بعمل الموظفين من منازلهم، "أون لاين" لتخفيف الضغط على الكهرباء.

وأضاف أن هناك بعض المصالح والمباني التي لا يمكن لها العمل "أون لاين" مثل المصانع، لكن المبدأ كله أن يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس سيكون العمل في كل مؤسسات الدولة "أون لاين".

وتابع: "للأسف جرى إخطارنا بأن شهر أغسطس أيضا ستكون درجات الحرارة المتوقعة مرتفعة وغير مسبوقة، وبناء على ذلك تحركت مع الوزراء والجهات كلها للتعامل مع هذه الأزمة، والموضوع ليس مرتبطاً فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات".

المصدر: RT