سوريا.. مقتل امرأة وإصابة 3 من أطفالها في تفجير استهدف سيارة في ريف دمشق (صور + فيديو)

قال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب في سوريا يوم الخميس، إن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 3 من أطفالها في تفجير إرهابي استهدف سيارة قرب فندق "سيدة الشام" في ريف دمشق.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في سيارة أجرة في شارع كوع السودان بمدينة السيدة زينب في ريف دمشق.

وأفاد مصدر أمني رفيع بأن الجهات الأمنية المختصة ضربت طوقا أمنيا في موقع الانفجار وباشرت على الفور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية، تمهيد للإعلان عنها رسميا.

وأضاف أنه وفور وقوع الانفجار هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.

أنباء أولية تتحدث عن وقوع حوالي (15) إصابة بإنفجار في منطقة السيدة بدمشق، مصادر تتحدث عن عبوة ناسفة كانت مزروعة أمام فندق سيدة الشام#دمشقpic.twitter.com/xdUjdXZemI — MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) July 27, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية